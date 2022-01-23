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#АПЛ #Челси #Тоттенхэм

АПЛ: во сколько начало матча «Челси» – «Тоттенхэм», 23 января 2022 года

23 января, 00:01

«Челси» и «Тоттенхэм» проведут матч 23-го тура АПЛ. Игра запланирована на 23 января. Время старта – 19:30 по Москве.

«Челси» не побеждает в АПЛ четыре матча подряд. За это время команда набрала три очка за три ничейных встречи и проиграла «Ман Сити» (0:1).

«Тоттенхэм» выиграл три из пяти последних матчей в АПЛ. Последнее поражение в чемпионате было в игре с «МЮ» (0:3), которая прошла 30 октября.

Где смотреть матч «Челси» – «Тоттенхэм»

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Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 47'
Силва 55'
2:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Источник:
Гол
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