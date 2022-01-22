Где смотреть «Челси» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ, 23 января

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют 23-м туре АПЛ. Матч пройдет 23 января и начнется в 19:30 по московскому времени.

Окко проведет прямую трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм». Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

«Челси» занимает третье место в АПЛ. Клуб набрал 44 очка. «Тоттенхэм» имеет 36 очков, но провел на четыре матча меньше. В лиге по-прежнему лидирует «Манчестер Сити».

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