АПЛ
Челси
Тоттенхэм
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Челси #Тоттенхэм

Где смотреть «Челси» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ, 23 января

22 января, 23:30

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют 23-м туре АПЛ. Матч пройдет 23 января и начнется в 19:30 по московскому времени.

Окко проведет прямую трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм». Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

«Челси» занимает третье место в АПЛ. Клуб набрал 44 очка. «Тоттенхэм» имеет 36 очков, но провел на четыре матча меньше. В лиге по-прежнему лидирует «Манчестер Сити».

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 47'
Силва 55'
2:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Okko
Что происходит в футболе
Почему Азмун уходит из «Зенита» в «Байер». Всю карьеру играл в РПЛ, а теперь повторяет переход Лунева
Игрока на тренировке окружила змея – но он не растерялся и холодно выкинул ее в урну: в детстве возился с домашними змеями
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Челси
#Тоттенхэм