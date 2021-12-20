Тоттенхэм
Ренн
Лига конференций УЕФА
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#Тоттенхэм #Ренн #Лига конференций УЕФА

«Тоттенхэм» получил техническое поражение в матче против «Ренна». Так он вылетел из Лиги конференций

49 минут назад

imago-images.de / global look press

9 декабря «Тоттенхэм» и «Ренн» планировали провести матч шестого тура группового этапа Лиги конференций.

Из-за увеличения количества зараженных в команде «Тоттенхэм» попросил о переносе, но УЕФА засчитал ему техническое поражение со счетом 0:3.

  • «Тоттенхэм» набрал семь очков и занял третье место в группе. Он не прошел в плей-офф и больше не сыграет в еврокубках в этом сезоне.
  • У «Ренна» 14 очков и первое место. Он вышел в 1/8 финала. Вторым стал «Витесс», который в 1/16 финала сыграет против «Рапида».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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Комментарии (1)
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yrtyfgh67
10 минут назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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