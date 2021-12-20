Тоттенхэм
Ренн
Лига конференций УЕФА
«Тоттенхэм» получил техническое поражение в матче против «Ренна». Так он вылетел из Лиги конференций
49 минут назад
9 декабря «Тоттенхэм» и «Ренн» планировали провести матч шестого тура группового этапа Лиги конференций.
Из-за увеличения количества зараженных в команде «Тоттенхэм» попросил о переносе, но УЕФА засчитал ему техническое поражение со счетом 0:3.
- «Тоттенхэм» набрал семь очков и занял третье место в группе. Он не прошел в плей-офф и больше не сыграет в еврокубках в этом сезоне.
- У «Ренна» 14 очков и первое место. Он вышел в 1/8 финала. Вторым стал «Витесс», который в 1/16 финала сыграет против «Рапида».
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Комментарии (1)
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10 минут назад
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