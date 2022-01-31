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Деян Кулусевски
Родриго Бентанкур
«Тоттенхэм» подписал двух игроков «Ювентуса» – Кулушевски и Бентанкура
2 часа назад
Родриго Бентанкур подписал контракт до 2026 года, Деян Кулушевски перешел в аренду до лета 2023 года.
- Кулушевски 21 год, он играет правого полузащитника. Выступал за «Ювентус» с 2020 года, провел 74 матча, забил 9 голов и отдал десять ассистов. Побеждал с клубом в Кубке Италии и Суперкубке.
- Бентанкуру 24 года, он играет центрального полузащитника. Играл в «Ювентусе» с 2017 года, провел за него 181 матч, забил три гола и отдал 18 ассистов. Трижды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии.
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