Родриго Бентанкур

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«Тоттенхэм» подписал двух игроков «Ювентуса» – Кулушевски и Бентанкура
#Ювентус
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«Ювентус» привез смешной гол на 63-й секунде – соперник подкатился под вратаря и забил
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