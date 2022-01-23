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#АПЛ #Челси #Тоттенхэм

АПЛ: прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм», 23 января 2022 года

23 января, 00:27

«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в главном матче 23-го тура АПЛ. Их игра планируется на 23 января в 19:30 по Москве.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Челси» – 1,73
  • Ничья – 3,90
  • Победа «Тоттенхэма» – 4,90

В январе «Челси» и «Тоттенхэм» уже играли в Кубке английской лиге. Тогда «Челси» победил в обоих матчах. Общий счет – 3:0.

Последняя победа «Челси» в АПЛ была еще 26 декабря. Тогда клуб обыграл «Астон Виллу» (3:1). Потом – три ничьи и одно поражение.

«Тоттенхэм» победил «Лестер» (3:2) в перенесенном матче, хотя до 95-й минуты проигрывал со счетом 1:2. За 19 матчей команда набрала 36 очков. «Челси» провел 23 игры и имеет 44 очка.

Где смотреть матч «Челси» – «Тоттенхэм»

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Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 47'
Силва 55'
2:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
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Источник:
Гол
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