Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Маркович 62
Клукас 71
2:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
22 апр. 2017, 17:00 МСК
22.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
11
Клукас
Самуэль Клукас
71'
71'
90
16
Якупович
Элдин Якупович
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
40
Эвандро
Эвандро
45
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
17
Гросицки
Камил Гросицки
90
50
Маркович
Лазар Маркович
62'
62'
82
24
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
21
Доусон
Майкл Доусон
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
15
Мэлони
Шон Мэлони
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Уотфорд
мин
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
73
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
87
29
Капу
Этьенн Капу
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
67
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
11
Бехрами
Валон Бехрами
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
10
Саксесс
Исаак Саксесс