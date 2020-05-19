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Отдельный вопрос пандемии – как спасти поля. Проблем много: дезинфекция, низкие температуры, незасеянная трава
Новая сложность для работников стадионов – дезинфекция. Но такая, которая одновременно убьет бактерии и не навредит траве. The Athletic выяснил, как специалисты клубов топ-5 лиг справляются с этим.
В Барселоне полями занимается Октави Креус: «Обычно летом бороться с болезнями травы помогает ультрафиолетовый свет. Но сейчас главное – снизить риск заражения коронавирусом. Мы посовещались с экспертами и используем его на тренировочных площадках и прилегающих районах, а также на самом поле «Камп Ноу».
Креус сказал, что они используют модель UVC180 компании Stadium Grow Lighting. На ее ютуб-канале есть пример работы этой модели (похоже, с ней работают и в «Реале»):
Главный специалист в «Уотфорде» по обслуживанию футбольных полей Скотт Тингли, который раньше работал в «Челси» и «Арсенале»: «У нас есть демо-образец, возможно, мы его используем. Нет доказательств того, что он убьет коронавирус, но, как я это вижу: все наши попытки борьбы с ним должны восприниматься как бонус».
Важно не переусердствовать: «Обычное бытовое дезинфицирующее средство просто убило бы траву, так что мы должны быть осторожны».
Помимо дезинфекции коронавирус ставит еще один вопрос – что вообще делать с травой во время паузы. Все привычно, когда есть четкие сроки окончания сезона и старта нового – тогда есть отлаженный план по подготовке полей. Это удаление травы, внесение тонн песка, уплотнение, выравнивание, внесение удобрений, посев – серьезный и точечный процесс. Обычно на это уходит десять недель.
И что делать, когда сроки неизвестны?
«Мы думали, что в ближайшее время сезон не возобновится, так что я настоял на этом, считая, что другой возможности может не возникнуть. Знаю, что не все клубы на это пошли. А когда план был одобрен, я думал: «А если футбол вернется через четыре-пять недель?» – объясняет Тингли. Но даже если бы потребовалось ускорить процесс – возможность бы нашлась. «Провел пару бессонных ночей, когда все это затевалось, но в остальном все было хорошо».
С этим справились, но есть еще одна проблема, причем тоже непривычная. Те самые десять недель подготовки проходят в определенное время между сезонами – летом. Сейчас же – более низкие температуры, а в связи с этим еще один вопрос – насколько это повлияет на работу с газоном, которая была привычной для лета, а не для апрельской погоды.
Даже в условиях неизвестности (возобновится сезон или нет) и быстрого принятия решений (сейчас разрешено тренироваться) клубам приходится играть на опережение в вопросах с полями. «Уотфорд» рискнул и обновил также тренировочные поля – к возобновлению тренировок они как раз будут свежи.
Работы по смене газона иногда воспринимаются как сигнал к тому, что сезон не будет доигран – некоторые СМИ задались вопросом по клубу «Бристоль Роверс» (английская Лига 1, третий по силе дивизион страны). У него по расписанию еще четыре домашних матча, а по стадиону уже катаются бульдозеры. Представители клуба объяснили: «Это ежегодный процесс, который проводится в мае.
Работы заранее спланированы, это позволит провести много матчей. В прошлом сезоне поле было прекрасно подготовлено». И это правда – год назад «Бристоль Роверс» заслужили награду за лучшую подготовку поля среди клубов Лиги 1.
В России тема тоже обсуждается. Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказывал о «Ростов-Арене»: «В зимний период проводить реновацию футбольного поля было невозможно из-за погоды, а после возобновления футбольного сезона не было такого окошка между матчами, чтобы успеть привести газон в нормативное состояние. Теперь из-за вынужденной приостановки проведения матчей мы выполнили все необходимые работы и стадион уже готов принимать игры чемпионата любого уровня».
Он сказал, что верхняя часть газона была снята, около пяти видов трав – засеяны. Это новые семена, которые дают всходы не на пятый, а на 15-20 день и позволяют добиться более качественного укрепления корневой системы.
Как будет проводиться дезинфекция полей, когда футбол вернется – пока не очень ясно. Например, президент ассоциации врачей испанских футбольных клубов Рафа Рамос считает, что ее должны проводить перед матчем, в перерыве и после игры. Но тогда снова возникает вопрос, как сделать это правильно, чтобы не убить газон.
Есть еще одна интересная ситуация, о которой рассказал Тингли. Сотрудникам Национальной службы здравоохранения разрешили отдыхать на стадионе после изнурительных смен в больнице Уотфорда. «Вероятно, они удивились тому, куда подевалась вся трава. Теперь они смотрят на поле, покрытое травой, которая росла на их глазах. Для нас это тоже странная история – осознавать, что за нашей работой с трибун наблюдают люди».