Отдельный вопрос пандемии – как спасти поля. Проблем много: дезинфекция, низкие температуры, незасеянная трава

«Мы думали, что в ближайшее время сезон не возобновится, так что я настоял на этом, считая, что другой возможности может не возникнуть. Знаю, что не все клубы на это пошли. А когда план был одобрен, я думал: «А если футбол вернется через четыре-пять недель?» – объясняет Тингли. Но даже если бы потребовалось ускорить процесс – возможность бы нашлась. «Провел пару бессонных ночей, когда все это затевалось, но в остальном все было хорошо».

С этим справились, но есть еще одна проблема, причем тоже непривычная. Те самые десять недель подготовки проходят в определенное время между сезонами – летом. Сейчас же – более низкие температуры, а в связи с этим еще один вопрос – насколько это повлияет на работу с газоном, которая была привычной для лета, а не для апрельской погоды.

Даже в условиях неизвестности (возобновится сезон или нет) и быстрого принятия решений (сейчас разрешено тренироваться) клубам приходится играть на опережение в вопросах с полями. «Уотфорд» рискнул и обновил также тренировочные поля – к возобновлению тренировок они как раз будут свежи.

Работы по смене газона иногда воспринимаются как сигнал к тому, что сезон не будет доигран – некоторые СМИ задались вопросом по клубу «Бристоль Роверс» (английская Лига 1, третий по силе дивизион страны). У него по расписанию еще четыре домашних матча, а по стадиону уже катаются бульдозеры. Представители клуба объяснили: «Это ежегодный процесс, который проводится в мае.

Работы заранее спланированы, это позволит провести много матчей. В прошлом сезоне поле было прекрасно подготовлено». И это правда – год назад «Бристоль Роверс» заслужили награду за лучшую подготовку поля среди клубов Лиги 1.