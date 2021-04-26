Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?
Британский телеведущий Киран Магуайр рассказал в твиттере, что возвращение «Норвича» и «Уотфорда» в АПЛ из Чемпионшипа позволит дополнительно заработать клубам АПЛ.
Они поделят между собой 83 миллиона фунтов. Это дополнительно ко всем призовым, которые будут выплачены по итогам сезона в зависимости от занятого места.
В этой новости упоминаются парашютные выплаты.
• Изначально они были введены для поддержки вылетевших клубов из АПЛ клубов. Доходы от телетрансляций в АПЛ и Чемпионшипе кардинально отличаются, а зарплатная ведомость клубов остается серьезной. Поэтому лига выделяет часть денег и уже вылетевшим клубам. Система была создана в сезоне-2006/07.
• Парашютные выплаты до сезона-2015/16 существовали в течение четырех лет для каждого вылетевшего клуба. С сезона-2015/16 выплаты стали трехлетними с последующим уменьшением суммы.
• В первый сезон после вылета клуб получает 55% от телеправ, во второй – 45%, в третий – 20%. По деньгам – примерно 42, 34 и 15 миллионов соответственно (данные на 2018 год).
• Есть и такое правило. Клуб, пробывший в АПЛ только один сезон, не получает третью выплату.
• «Норвич», «Уотфорд» и «Борнмут» вылетели из АПЛ в сезоне-2019/20. Если клуб возвращается в АПЛ, то дальше парашютные выплаты он не получает. Поэтому предназначавшиеся «Норвичу» и «Уотфорду» 83 миллиона фунтов на оставшиеся два сезона их существования в Чемпионшипе – просто будут разделены между клубами АПЛ (кстати, свою долю получат и «Норвич» с «Уотфордом» – уже как часть элиты).
• Предполагается, что число 83 получается из двух выплат по 34 на второй сезон «Норвича» и «Уотфорда» и одной выплаты в размере 15 на третий сезон для «Уотфорда». «Норвичу» выплата за третий сезон бы не полагалась – так как он вышел в АПЛ в сезоне-2018/19, а через год рухнул обратно. Здесь все сходится: 34+34+15=83.
Встречаются и округленные числа (например, 35 миллионов, и тогда 35+35+15=85, а не 83), но мы ориентируемся на седьмую страницу исследования Journal of Global Sport Management, которое было выпущено в 2018 году. Там расписан весь денежный механизм парашютных выплат. С его помощью можно понять, почему Киран Магуайр использовал именно число 83.
• Может получиться такая ситуация, что АПЛ вообще не придется осуществлять парашютные выплаты для вылетевших в сезоне-2019/20. Это случится, если в АПЛ вернется еще и «Борнмут». Он поборется за выход в АПЛ в плей-офф Чемпионшипа вместе с «Брентфордом», «Суонси» и «Барнсли» (полуфинальные пары определятся позже).
• Критика парашютных выплат поддерживается в Англии давно. Основная претензия – укрепление одних и тех же клубов: без этих выплат они должны были бы полагаться на собственные доходы и минимизировать расходы, а не надеяться на гигантские суммы, положенные практически ни за что.
В пример приводится «Норвич». Вот его путь:
- Вылетел из АПЛ-2013/14 – тут же вернулся из Чемпионшипа.
- В сезоне-2015/16 снова вылетел – пробыл в Чемпионшипе три года (как раз годы выплат) и вернулся.
- В сезоне-2019/20 вылетел из АПЛ, на следующий год – вернулся.
По данным Daily Mail, английская футбольная лига, курирующая Чемпионшип и два дивизиона ниже, обратится в АПЛ и запросит 70 миллионов, которые освободятся в следующем году из-за выхода «Норвича» и «Уотфорда» (по-видимому, 35+35) – как часть обсуждений по увеличению финансирования лиги. Ранее АПЛ уже предоставляла грант и займы для клубов ниже АПЛ.