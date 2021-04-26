Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?

В этой новости упоминаются парашютные выплаты.

• Изначально они были введены для поддержки вылетевших клубов из АПЛ клубов . Доходы от телетрансляций в АПЛ и Чемпионшипе кардинально отличаются, а зарплатная ведомость клубов остается серьезной. Поэтому лига выделяет часть денег и уже вылетевшим клубам. Система была создана в сезоне-2006/07.

• Парашютные выплаты до сезона-2015/16 существовали в течение четырех лет для каждого вылетевшего клуба. С сезона-2015/16 выплаты стали трехлетними с последующим уменьшением суммы .

• В первый сезон после вылета клуб получает 55% от телеправ, во второй – 45%, в третий – 20%. По деньгам – примерно 42, 34 и 15 миллионов соответственно (данные на 2018 год).

• Есть и такое правило. Клуб, пробывший в АПЛ только один сезон, не получает третью выплату .