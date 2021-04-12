Игрок АПЛ сделал 1+1 и уничтожил хейтера одним твитом. Подписал интервью с мусоркой: «Спасибо за твое мнение!»
Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен разорвал твиттер постом на 250 тысяч лайков.
Какой-то фанат «Эвертона» написал ему перед игрой: «Переоцененный игрок, который бы не попал к нам даже на скамейку запасных».
Потом в матче с «Бернли» Сен-Максимен забил и отдал голевую. «Ньюкасл» победил 2:1 и оторвался от зоны вылета на шесть очков.
Сен-Максимена же погнал отвечать хейтеру. Он опубликовал фото с микрофоном у мусорного бака и написал: «Спасибо за твой комментарий, Патрик».
Твиттер Сен-Максимена – это едкие ответы хейтерам, шутки и обыгрывание мемов.
Вот его злая реакция на мнение, что он самый переоцененный игрок АПЛ.
«Календарь АПЛ сезон за сезоном ищет «Сандерленд» + меметичная гифка с The Weekend.
Это уже ответ фанату «Сандерленда» (сейчас он в третьей по статусу лиге Англии), который назвал «Ньюкасл» дерьмом.
И снова троллинг «Сандерленда»: «Я жму им руки после матча АПЛ, чтобы поздравить с этим».
Однажды эксперт Sky Sports называл всю передачу Сен-Максимена Сэмом. Он отреагировал поздравлениями новому партнеру.
Реакция на продление контракта до 2026 года – культовым отрывком из «Волка с Уолл-Стрит».
«Когда пробрасываешь сопернику мяч между ног, но ты должен выглядеть круто».
С самоиронией у Сен-Максимена тоже ок.
- Что ты сделаешь, если Месси попросит футболку?
- Я проснусь.
Сен-Максимен согласен, что он король твиттера.