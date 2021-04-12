Аллан Сен-Максимен
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#Аллан Сен-Максимен #Футбол #АПЛ #Ньюкасл

Игрок АПЛ сделал 1+1 и уничтожил хейтера одним твитом. Подписал интервью с мусоркой: «Спасибо за твое мнение!»

вчера, 22:40

zumapress / global look press

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен разорвал твиттер постом на 250 тысяч лайков.

Какой-то фанат «Эвертона» написал ему перед игрой: «Переоцененный игрок, который бы не попал к нам даже на скамейку запасных».

Потом в матче с «Бернли» Сен-Максимен забил и отдал голевую. «Ньюкасл» победил 2:1 и оторвался от зоны вылета на шесть очков.

Сен-Максимена же погнал отвечать хейтеру. Он опубликовал фото с микрофоном у мусорного бака и написал: «Спасибо за твой комментарий, Патрик».

Твиттер Сен-Максимена – это едкие ответы хейтерам, шутки и обыгрывание мемов.

Вот его злая реакция на мнение, что он самый переоцененный игрок АПЛ.

«Календарь АПЛ сезон за сезоном ищет «Сандерленд» + меметичная гифка с The Weekend.

Это уже ответ фанату «Сандерленда» (сейчас он в третьей по статусу лиге Англии), который назвал «Ньюкасл» дерьмом.

И снова троллинг «Сандерленда»: «Я жму им руки после матча АПЛ, чтобы поздравить с этим».

 Однажды эксперт Sky Sports называл всю передачу Сен-Максимена Сэмом. Он отреагировал поздравлениями новому партнеру.

Реакция на продление контракта до 2026 года – культовым отрывком из «Волка с Уолл-Стрит».

«Когда пробрасываешь сопернику мяч между ног, но ты должен выглядеть круто».

С самоиронией у Сен-Максимена тоже ок.

- Что ты сделаешь, если Месси попросит футболку?

- Я проснусь.

Сен-Максимен согласен, что он король твиттера.

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