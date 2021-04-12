Игрок АПЛ сделал 1+1 и уничтожил хейтера одним твитом. Подписал интервью с мусоркой: «Спасибо за твое мнение!»

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен разорвал твиттер постом на 250 тысяч лайков.

Какой-то фанат «Эвертона» написал ему перед игрой: «Переоцененный игрок, который бы не попал к нам даже на скамейку запасных».

Потом в матче с «Бернли» Сен-Максимен забил и отдал голевую. «Ньюкасл» победил 2:1 и оторвался от зоны вылета на шесть очков.

Сен-Максимена же погнал отвечать хейтеру. Он опубликовал фото с микрофоном у мусорного бака и написал: «Спасибо за твой комментарий, Патрик».