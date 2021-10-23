Эвертон
АПЛ
Уотфорд
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#Эвертон #АПЛ #Уотфорд

«Эвертон» пропустил четыре гола за 13 минут в матче АПЛ

4 часа назад

«Эвертон» проиграл «Уотфорду» со счетом 2:5 в девятом туре АПЛ. Даже с таким результатом команда сохранила положительную разницу мячей – 15:14.

Теперь «Эвертон» занимает восьмое место в АПЛ. За девять матчей клуб набрал 14 очков. «Уотфорд» идет 14-м и отстает на четыре очка.

До этого момента крупнейшее поражение «Эвертона» в сезоне было в игре с «Астон Виллой» (0:3).

Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Дэвис 3
Ришарлисон 63
2:5
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Кинг 13
Куцка 78
Кинг 80
Кинг 86
Деннис 90
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Источник:
Гол.ру
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