Эвертон
АПЛ
Уотфорд
«Эвертон» пропустил четыре гола за 13 минут в матче АПЛ
4 часа назад
«Эвертон» проиграл «Уотфорду» со счетом 2:5 в девятом туре АПЛ. Даже с таким результатом команда сохранила положительную разницу мячей – 15:14.
Теперь «Эвертон» занимает восьмое место в АПЛ. За девять матчей клуб набрал 14 очков. «Уотфорд» идет 14-м и отстает на четыре очка.
До этого момента крупнейшее поражение «Эвертона» в сезоне было в игре с «Астон Виллой» (0:3).
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