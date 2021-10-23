«Эвертон» пропустил четыре гола за 13 минут в матче АПЛ

«Эвертон» проиграл «Уотфорду» со счетом 2:5 в девятом туре АПЛ. Даже с таким результатом команда сохранила положительную разницу мячей – 15:14.

Теперь «Эвертон» занимает восьмое место в АПЛ. За девять матчей клуб набрал 14 очков. «Уотфорд» идет 14-м и отстает на четыре очка.

До этого момента крупнейшее поражение «Эвертона» в сезоне было в игре с «Астон Виллой» (0:3).