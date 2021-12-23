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АПЛ перенесла матчи «Ливерпуль» – «Лидс» и «Вулверхэмтон» – «Уотфорд» из-за коронавируса в командах
2 часа назад
Обе игры 19-го тура были запланированы на 26 декабря. Новая дата проведения будет объявлена позднее.
Матчи перенесены из-за вспышек коронавируса в «Лидсе» и «Уотфорде». Клубы обратились к руководству лиги с просьбой о переносе. Ожидается, что «Уотфорд» будет доступен для матчей 28 декабря.
В 18-м туре АПЛ шесть матчей из десяти были перенесены из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом в командах.
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