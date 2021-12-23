АПЛ перенесла матчи «Ливерпуль» – «Лидс» и «Вулверхэмтон» – «Уотфорд» из-за коронавируса в командах

Обе игры 19-го тура были запланированы на 26 декабря. Новая дата проведения будет объявлена позднее.

Матчи перенесены из-за вспышек коронавируса в «Лидсе» и «Уотфорде». Клубы обратились к руководству лиги с просьбой о переносе. Ожидается, что «Уотфорд» будет доступен для матчей 28 декабря.

В 18-м туре АПЛ шесть матчей из десяти были перенесены из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом в командах.