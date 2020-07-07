Уэлбек не забивал в АПЛ два года. Первый мяч – красота: в падении через себя

Последние два сезона (включая этот) были тяжелыми для Дэнни Уэлбека. Сначала он окончательно потерял место в составе «Арсенала». Потом – не получил новый контракт с клубом и ушел на рынок свободных агентов.

«Уотфорд» подобрал Уэлбека, но за ним тянулся неприятный безголевой шлейф. Разорвать его получается пока не очень удачно.

Первый мяч Уэлбек забил лишь в сентябре (в Кубке Лиги) – и это его первый гол вообще впервые с октября-2018 (тогда он забил в матче ЛЕ против «Спортинга»).

Второй мяч Уэлбека за «Уотфорд» залетел «Норвичу» (спустя почти 11 месяцев) – это его первый гол в АПЛ с августа 2018 года. Самое важное – то, как он забил.

Мы не можем дать видео с голом Уэлбека. Но вы можете посмотреть его, кликнув по ссылке. Пара фото этого эпизода: