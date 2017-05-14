Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 3
Бентеке 34
Миливойевич 85
ван Анхолт 90
4:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
14 мая 2017, 14:00 МСК
14.05.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
86
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
85'
85'
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
75
7
Кабай
Йоан Кабай
62
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
34'
34'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
3'
3'
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90'
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
21
Доусон
Майкл Доусон
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
45
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
45
5
Магуайр
Гарри Магуайр
50
17
Гросицки
Камил Гросицки
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
40
Эвандро
Эвандро
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
24
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
15
Мэлони
Шон Мэлони
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани
29
Боуэн
Харрод Боуэн