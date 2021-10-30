Манчестер Сити
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Кристал Пэлас
#Манчестер Сити #АПЛ #Манчестер Сити #Кристал Пэлас
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«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Кристал Пэлас». Это второе поражение в АПЛ

0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заа 6'
Галлахер 88'
  • В компенсированное к первому тайму время защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт получил прямую красную карточку за фол.
  • На 60-й минуте Габриэль Жезус сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.
  • «Манчестер Сити» проиграл второй матч подряд во всех турнирах. У него два поражения в АПЛ – первое было от «Тоттенхэма».

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Источник:
Гол
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