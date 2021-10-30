Манчестер Сити
АПЛ
Кристал Пэлас
Поделиться:
«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Кристал Пэлас». Это второе поражение в АПЛ
0
- В компенсированное к первому тайму время защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт получил прямую красную карточку за фол.
- На 60-й минуте Габриэль Жезус сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.
- «Манчестер Сити» проиграл второй матч подряд во всех турнирах. У него два поражения в АПЛ – первое было от «Тоттенхэма».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые