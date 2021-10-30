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Манчестер Сити VS Кристал Пэлас
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Манчестер Сити - Кристал Пэлас: 30 октября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Манчестер Сити - Кристал Пэлас: 30 октября 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
30 окт. 2021, 18:00 МСК
30.10.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Прошлые матчи
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Сити
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:30
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
2
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 2
Кристал Пэлас
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
2
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:05
Кристал Пэлас
1 : 3
Манчестер Сити
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:05
Кристал Пэлас
1
Манчестер Сити
3
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 3
Кристал Пэлас
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Манчестер Сити
2
Кристал Пэлас
3
31.12.2017
31 дек. 2017
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Сити
31.12.2017
31 дек. 2017
вс
15:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
0
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Манчестер Сити
5 : 0
Кристал Пэлас
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Манчестер Сити
5
Кристал Пэлас
0
06.05.2017
06 мая 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
5 : 0
Кристал Пэлас
06.05.2017
06 мая 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
5
Кристал Пэлас
0
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Манчестер Сити
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
3
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Сити
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Манчестер Сити
2
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Манчестер Сити
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
1
06.04.2015
06 апр. 2015
пн
22:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Манчестер Сити
06.04.2015
06 апр. 2015
пн
22:00
Кристал Пэлас
2
Манчестер Сити
1
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
15:45
Манчестер Сити
3 : 0
Кристал Пэлас
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
15:45
Манчестер Сити
3
Кристал Пэлас
0
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
18:10
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Сити
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
18:10
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
2
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Манчестер Сити
1
Кристал Пэлас
0
Новости
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
30 мая, 01:50
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
#Челси
30 мая, 00:05
Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы
#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
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29 мая, 22:32
Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»
#Матеу Лаос
29 мая, 18:17
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
#
Новости матча
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Гарсия переходит в «Барселону». Отступные в контракте – 400 миллионов евро
01 июня, 10:25
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31 мая, 17:12
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
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