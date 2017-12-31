Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
31 дек. 2017, 15:00 МСК
31.12.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
6
Данн
Скотт Данн
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
23
Суаре
Папе Суаре
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
25
Кайкай
Салли Кайкай
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
15
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Данило
Данило
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Стоунс
Джон Стоунс
35
Зинченко
Александр Зинченко
24
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
42
Туре
Яя Туре
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
10
Агуэро
Серхио Агуэро