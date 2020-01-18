Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 82
Агуэро 87
2:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Тосун 39
Фернандиньо 90
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90'
90'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
82'
87'
82', 87'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
30
Отаменди
Николас Отаменди
16
Родри
Родри
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
9
Жезус
Габриэль Жезус
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
20
Тосун
Дженк Тосун
39'
39'
90
9
Айю
Жордан Айю
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
6
Данн
Скотт Данн
2
Уорд
Джоэл Уорд
35
Вудс
Сэм Вудс
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм