Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 82
Агуэро 87
2:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Тосун 39
Фернандиньо 90
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90'
90'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
82'
87'
82', 87'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
30
Отаменди
Николас Отаменди
16
Родри
Родри
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
9
Жезус
Габриэль Жезус
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
20
Тосун
Дженк Тосун
39'
39'
90
9
Айю
Жордан Айю
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
6
Данн
Скотт Данн
2
Уорд
Джоэл Уорд
35
Вудс
Сэм Вудс
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм