Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 44
Стерлинг 51
Стерлинг 59
Агуэро 79
Делф 89
5:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
23 сент. 2017, 17:00 МСК
23.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
51'
59'
51', 59'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
79'
79'
90
19
Сане
Лерой Сане
44'
44'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
18
Делф
Фабиан Делф
89'
20
Силва
Бернарду Силва
33
Жезус
Габриэль Жезус
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Данн
Скотт Данн
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд