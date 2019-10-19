Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 39
Сильва 41
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
19 окт. 2019, 19:30 МСК
19.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
94
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
94
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
94
2
Уорд
Джоэл Уорд
94
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
94
8
Куяте
Шейку Куяте
94
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
94
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
94
9
Айю
Жордан Айю
94
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
94
11
Заха
Вилфрид Заха
94
Запасные
19
Хендерсон
Стефен Хендерсон
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
94
27
Канселу
Жоау Канселу
94
22
Менди
Бенжамин Менди
94
21
Сильва
Давид Сильва
41'
41'
94
25
Фернандиньо
Фернандиньо
94
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
94
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
94
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
94
20
Силва
Бернарду Силва
94
16
Родри
Родри
94
9
Жезус
Габриэль Жезус
39'
39'
94
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Стоунс
Джон Стоунс
12
Анхелиньо
Анхелиньо
50
Гарсия
Эрик Гарсия
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
26
Марез
Рияд Марез