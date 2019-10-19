Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 39
Сильва 41
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
19 окт. 2019, 19:30 МСК
19.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
94
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
94
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
94
2
Уорд
Джоэл Уорд
94
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
94
8
Куяте
Шейку Куяте
94
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
94
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
94
9
Айю
Жордан Айю
94
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
94
11
Заха
Вилфрид Заха
94
Запасные
19
Хендерсон
Стефен Хендерсон
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
94
27
Канселу
Жоау Канселу
94
22
Менди
Бенжамин Менди
94
21
Сильва
Давид Сильва
41'
41'
94
25
Фернандиньо
Фернандиньо
94
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
94
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
94
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
94
20
Силва
Бернарду Силва
94
16
Родри
Родри
94
9
Жезус
Габриэль Жезус
39'
39'
94
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Стоунс
Джон Стоунс
12
Анхелиньо
Анхелиньо
50
Гарсия
Эрик Гарсия
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
26
Марез
Рияд Марез