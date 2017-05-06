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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 2
Компани 49
Де Брюйне 59
Стерлинг 82
Отаменди 90
5:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
6 мая 2017, 14:30 МСК
6.05.2017, 14:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
49'
49'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90'
90'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
82'
82'
90
42
Туре
Яя Туре
90
21
Сильва
Давид Сильва
2'
2'
68
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
59'
59'
90
19
Сане
Лерой Сане
84
33
Жезус
Габриэль Жезус
84
Запасные
54
Ганн
Ангус Ганн
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
3
Санья
Бакари Санья
11
Коларов
Александар Коларов
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
34
Келли
Мартин Келли
76
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
67
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
57
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
8
Реми
Лоик Реми
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл