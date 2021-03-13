Уилфрид Заа
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Кристал Пэлас
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#Уилфрид Заа #Футбол #АПЛ #Кристал Пэлас

Заа – первый игрок АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Считает, что такого протеста недостаточно

час назад

Global Look Press / imago-images.de

Это произошло перед матчем 28-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». Заявление появилось после стартового свистка через менеджеров Заа.

Уилфрид Заа сказал, что поддерживает одноклубников из «Кристал Пэлас» и игроков других команд, которые встают на колено. И предложил решительнее действовать в социальных сетях против тех, кто оскорбляет других людей:

«Чувствую, что жест с коленом стал частью предматчевого распорядка. Сейчас нет значения, встаем мы на колено или просто стоим, потому что некоторые из нас до сих пор получают оскорбления».

Заа критиковал движение Black Lives Matter и говорил, что жест с коленом унизителен.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Telegraph
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sajjad haider
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