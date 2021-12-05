«МЮ» победил в дебютной игре Рангника. Роналду отыграл весь матч

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 в матче АПЛ. Фред – автор единственного гола в матче. Это его второй мяч в этом сезоне.

Ральф Рангник впервые управлял «Манчестер Юнайтед». До этого командой временно руководил Майкл Каррик.

Криштиану Роналду вышел на игру в стартовом составе, но не забил. В матче с «Арсеналом» (3:2) у него был дубль.