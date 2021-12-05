Манчестер Юнайтед
АПЛ
Криштиану Роналду
Ральф Рангник
Кристал Пэлас
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#Манчестер Юнайтед #Криштиану Роналду #АПЛ #Ральф Рангник #Кристал Пэлас

«МЮ» победил в дебютной игре Рангника. Роналду отыграл весь матч

4 часа назад

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 в матче АПЛ. Фред – автор единственного гола в матче. Это его второй мяч в этом сезоне.

Ральф Рангник впервые управлял «Манчестер Юнайтед». До этого командой временно руководил Майкл Каррик.

Криштиану Роналду вышел на игру в стартовом составе, но не забил. В матче с «Арсеналом» (3:2) у него был дубль.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фред 77
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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