Вместо Рангника в «Локо» остается его давний помощник: он был первым видеоассистентом Германии, работал с Гвардиолой, но никогда не управлял сам

Корнетка без Рангника: расположил Гвардиолу, пересидел четырех тренеров «Байера» и однажды сам поработал главным

В биографии Корнетки было три рабочих места, в которых он не сотрудничал с Рангником. Первое – «Бавария», куда он пришел по приглашению Пепа Гвардиолы. Про него Гвардиола говорил: «Я сразу попросил руководство дать мне сильных специалистов. Одним из предложенных ими людей был именно Ларс. Он очень умен. У него есть все качества, чтобы стать сильным руководителем в будущем». В «Баварии» он отвечал за подготовку отчетов по сопернику и монтировал видео.

Немецкие медиа говорили, что последующий переход Корнетки в «Байер» был ощутимой потерей для Гвардиолы. Зато для самого Корнетки там случилось первое большое повышение – до ассистента главного тренера. Корнетка отработал в «Байере» с 2014-го по 2018-й и застал четырех тренеров, после чего вернулся к Рангнику. У них был шанс поработать еще и в «Милане». Главный инсайдер по немецкому футболу журналист Кристиан Фальк рассказывал: у Рангника была принципиальная договоренность с «Миланом», и он даже договорился, чтобы туда пришел Корнетка и другой его помощник Мориц Фольц.

Последним местом работы Корнетки до назначения в «Локомотив» был голландский «ПСВ». Там он отработал с июля-2020 по июнь-2021, был ассистентом тренера и из-за дисквалификации главного тренера Роджера Шмидта однажды даже был главным. «ПСВ» на тот момент собрал немецко-голландскую базу тренеров. Корнетка отвечал за работу с молодежным сектором и взаимодействовал со скаутами.