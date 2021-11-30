Вместо Рангника в «Локо» остается его давний помощник: он был первым видеоассистентом Германии, работал с Гвардиолой, но никогда не управлял сам
Ральф Рангник ушел в «Манчестер Юнайтед». В официальном заявлении «Локомотив» говорит:
«Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при ее реализации и внедрении, уже работая в «Локомотиве» на позиции руководителя по спорту и развитию».
Сейчас эта должность освободилась, но «Локомотив» сразу закрыл ее. Новым руководителем клуба по спорту и развитию стал Ларс Корнетка.
Рангник и Корнетка работали вместе еще с середины нулевых. Они вместе основали фирму для консультаций клубов
Корнетка – это человек из ближайшего профессионального окружения Рангника. Они давно работают вместе:
- «Хоффенхайм» (2007-2011). Рангник говорил, что Корнетка был первым видеоаналитиком в Германии.
- «Шальке» (2011). Тоже должность видеоаналитика.
- «Лейпциг» (2018-2020). Был в штабе видеоаналитиком и ассистентом.
- «Локомотив». Как только Рангник появился в России, Корнетка пришел с ним.
После ухода из системы «Лейпцига», Рангник и Корнетка основали консалтинговую фирму, в рамках которой позже начали сотрудничество с «Локо». За пару лет до этого Рангник говорил о нем в интервью:
«Ларс – великолепный парень и сильный сотрудник. Мы часто пересекались с ним на предыдущих местах работы, и я с удовольствием приглашу его на свое следующее место работы. Мы одинаково думаем. Его преимущество над другими коллегами – нестандартное мышление. Он много работал с самими игроками и за это время научился различать потенциальных звезд. Это было видно даже по работе в «Лейпциге».
Корнетка без Рангника: расположил Гвардиолу, пересидел четырех тренеров «Байера» и однажды сам поработал главным
В биографии Корнетки было три рабочих места, в которых он не сотрудничал с Рангником. Первое – «Бавария», куда он пришел по приглашению Пепа Гвардиолы. Про него Гвардиола говорил: «Я сразу попросил руководство дать мне сильных специалистов. Одним из предложенных ими людей был именно Ларс. Он очень умен. У него есть все качества, чтобы стать сильным руководителем в будущем». В «Баварии» он отвечал за подготовку отчетов по сопернику и монтировал видео.
Немецкие медиа говорили, что последующий переход Корнетки в «Байер» был ощутимой потерей для Гвардиолы. Зато для самого Корнетки там случилось первое большое повышение – до ассистента главного тренера. Корнетка отработал в «Байере» с 2014-го по 2018-й и застал четырех тренеров, после чего вернулся к Рангнику. У них был шанс поработать еще и в «Милане». Главный инсайдер по немецкому футболу журналист Кристиан Фальк рассказывал: у Рангника была принципиальная договоренность с «Миланом», и он даже договорился, чтобы туда пришел Корнетка и другой его помощник Мориц Фольц.
Последним местом работы Корнетки до назначения в «Локомотив» был голландский «ПСВ». Там он отработал с июля-2020 по июнь-2021, был ассистентом тренера и из-за дисквалификации главного тренера Роджера Шмидта однажды даже был главным. «ПСВ» на тот момент собрал немецко-голландскую базу тренеров. Корнетка отвечал за работу с молодежным сектором и взаимодействовал со скаутами.
Чем Корнетка будет заниматься в «Локомотиве»
Это по-прежнему расплывчатая зона понимания. Кажется, все тем же, что и Рангник. Во всяком случае об этом говорит пресс-релиз «Локомотива»:
«Специализацией Ларса является статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе — передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный, прежде всего, на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей.
Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию «Локомотива» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва. Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии».
То есть Корнетка продолжит следить за стратегией Рангника и не изменит его планы по «Локомотиву». Но это его первая большая руководящая должность. До этого рядом с ним всегда был кто-то старший по направлению.