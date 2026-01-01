Ларс Корнетка

Дата рождения
3 января 1978 г.
Факт
Ученик и многолетний партнер Ральфа Рангника
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Футбол
Корнетка стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» после ухода Рангника в «МЮ». Цорн – спортдиректором
#Локомотив
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Вместо Рангника в «Локо» остается его давний помощник: он был первым видеоассистентом Германии, работал с Гвардиолой, но никогда не управлял сам
#Ларс Корнетка
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