«Локомотив» объявил о перестановках в руководстве:

Томас Цорн. Сменил пост технического директора и стал спортивным директором. В числе его задач: планирование составов команд, управление контрактами, участие в трансферной политике и развитии академии.

Ларс Корнетка. Был помощником Ральфа Рангника и сменил его в должности руководителя по спорту и развитию. В числе его задач: стратегическое планирование, выстраивание вертикали клуба от академии до первой команды и подготовка резерва.

Цорн и Корнетка пришли в «Локомотив» летом вместе с Рангником и продолжат развитие принятой им стратегии. Сам Рангник ушел из клуба 29 ноября после предложения от «Манчестер Юнайтед». До конца сезона он будет главным тренером клуба, а потом еще два года – консультантом.

Цорн работал генеральным директором «Спартака» и футбольным агентом. Корнетка был аналитиком при Рангнике в «Хоффенхайме», позже – в «Шальке 04» и «Баварии».