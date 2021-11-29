Рангник ушел из «Локомотива» и возглавил «Манчестер Юнайтед». Контракт рассчитан до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о контракте с Ральфом Рангинком. До конца сезона он будет главным тренером, а после останется консультантом в течение еще двух лет.

Рангник известен в первую очередь по работе с «РБ Лейпциг». С ним клуб вышел из четвертого дивизиона в Бундеслигу и в 2019 году занял третье место в ней. После того сезона Рангник ушел в отставку и с тех пор не тренировал.

После ухода от работы тренером он консультировал клубы и занимался администрированием. Его последним местом работы был «Локомотив». Он консультировал клуб с февраля, а в июле получил должность, официально став руководителем по спорту и развитию. Рангник занимался трансферами клуба, работал с академией и планировал стратегию.

«Локомотив» заявил, что за пять месяцев при Рангнике клуб создал скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, сформировал новый тренерский штаб и систему продвинутой видеоаналитики.

«Манчестер Юнайтед» остался без главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера 21 ноября. Он возглавлял клуб с 2018 года и не выигрывал с ним трофеев. Его лучшими результатами было второе место в АПЛ, финал Лиги Европы.

«МЮ» после 13 туров занимает восьмое место с 18 очками. У него по пять проигранных и выигранных матчей и еще три ничьих.