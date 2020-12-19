АПЛ
Футбол
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Ливерпуль #Футбол #Кристал Пэлас

«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов

вчера, 17:31

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и закрепился на первом месте в таблице АПЛ

Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:7
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Минамино 3
Мане 35
Фирмино 44
Хендерсон 52
Фирмино 68
Салах 81
Салах 84

Салах и Фирмино забили по два гола и сделали в этой игре по одному ассисту.

До этого «Кристал Пэлас» никогда не проигрывал так крупно на домашнем стадионе. «Ливерпуль» впервые выиграл гостевую игру в АПЛ с разницей в семь голов.

В этом сезоне сам «Ливерпуль» пропускал семь голов в игре с «Астон Виллой» (2:7). «Кристал Пэлас» до этого проигрывал «Челси» со счетом 0:4. Это было самым крупным поражением клуба в сезоне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие истории о «Ливерпуле»
«Ливерпуль» по контракту рекламирует целую страну – Маврикий. Но с ошибкой в названии 🤷‍♂️
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
Самый молодой дебютант «Ливерпуля» в ЛЧ – двухметровый пацан, который был болбоем при 4:0 над «Барсой»
«Ливерпуль» попрощался с базой, где тренировался 70 лет. Стих, мини-фильм и много исторических кадров
«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Ливерпуль
#Футбол
#Кристал Пэлас