«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов

Салах и Фирмино забили по два гола и сделали в этой игре по одному ассисту.

До этого «Кристал Пэлас» никогда не проигрывал так крупно на домашнем стадионе. «Ливерпуль» впервые выиграл гостевую игру в АПЛ с разницей в семь голов.

В этом сезоне сам «Ливерпуль» пропускал семь голов в игре с «Астон Виллой» (2:7). «Кристал Пэлас» до этого проигрывал «Челси» со счетом 0:4. Это было самым крупным поражением клуба в сезоне.