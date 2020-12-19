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Кристал Пэлас
«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов
вчера, 17:31
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и закрепился на первом месте в таблице АПЛ.
Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад
Салах и Фирмино забили по два гола и сделали в этой игре по одному ассисту.
До этого «Кристал Пэлас» никогда не проигрывал так крупно на домашнем стадионе. «Ливерпуль» впервые выиграл гостевую игру в АПЛ с разницей в семь голов.
В этом сезоне сам «Ливерпуль» пропускал семь голов в игре с «Астон Виллой» (2:7). «Кристал Пэлас» до этого проигрывал «Челси» со счетом 0:4. Это было самым крупным поражением клуба в сезоне.
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