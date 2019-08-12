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Мохамед Салах
№11
Нападающий
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Египет
Дата рождения
15 июня 1992 (27) лет
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
12 августа 2019, 13:42
🐈 34 кота знаменитостей. Самая уютная подборка «Гола»
#мир
07 мая, 18:34
Даже Салах уже читает рэп. Это реклама моторного масла
#Мохамед Салах
04 мая, 13:40
Везде мелькает фото Салаха и парнишки с разбитым носом. Мальчик врезался в столб, когда ловил игроков
#Мохамед Салах
11 августа 2019, 18:35
Совсем не слежу за Кубком Африки. Расскажите быстро, что надо знать перед плей-офф
#Кубок Африки
03 июля 2019, 16:50
Египетского футболиста хотели выгнать из сборной за домогательства. Но в дело вмешался Салах
#Кубок Африки
01 июля 2019, 15:18
Влияние Салаха снижает уровень исламофобии: краткий (и понятный) пересказ научного исследования
#Мохамед Салах
05 июня 2019, 07:31
На победе «Ливерпуля» в ЛЧ «Рома» заработала 5 миллионов. Все из-за трансферов Салаха и Алиссона
#Лига чемпионов
02 июня 2019, 02:05
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