Не поехать в сборную из-за свадьбы и не петь гимн. Кейс израильтянина-араба

Футболист Монаес Дабур, одна из звезд Израиля, показал, как еще можно относиться к сборной. Дабур сам решил, что не приедет на матчи из-за свадьбы, и сообщил тренерскому штабу, что давно запланировал торжество и не собирается его переносить.

Невеста Дабура – студентка медицинского вуза, у которой на июль назначен научный выезд за пределы Израиля. Монаес Дабур подстроил свой график специально ради этого. Со свадьбой была связана еще одна проблема. Монаес хотел организовать его в Назарете, на своей исторической родине. Но девушка отказалась устраивать там свадьбу из-за того, что в городе живет довольно много арабов.

Президент Федерации футбола Израиля пытался договориться с Дабуром. Но тот ответил, что и так уже пропустил рождение сына из-за вызова в сборную. В итоге Дабур пропустит два матча по собственному желанию, и еще на две игры сборной его дисквалифицирует Федерация.