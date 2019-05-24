Не поехать в сборную из-за свадьбы и не петь гимн. Кейс израильтянина-араба
Футболист Монаес Дабур, одна из звезд Израиля, показал, как еще можно относиться к сборной. Дабур сам решил, что не приедет на матчи из-за свадьбы, и сообщил тренерскому штабу, что давно запланировал торжество и не собирается его переносить.
Невеста Дабура – студентка медицинского вуза, у которой на июль назначен научный выезд за пределы Израиля. Монаес Дабур подстроил свой график специально ради этого. Со свадьбой была связана еще одна проблема. Монаес хотел организовать его в Назарете, на своей исторической родине. Но девушка отказалась устраивать там свадьбу из-за того, что в городе живет довольно много арабов.
Президент Федерации футбола Израиля пытался договориться с Дабуром. Но тот ответил, что и так уже пропустил рождение сына из-за вызова в сборную. В итоге Дабур пропустит два матча по собственному желанию, и еще на две игры сборной его дисквалифицирует Федерация.
Дабур – интересный футболист. Он израильтянин с арабскими корнями. Вот еще несколько фактов о нем:
• Дабур специально не поет гимн Израиля. Потому что уважает корни и не хочет оскорбить своих арабских болельщиков. При этом он любит и уважает Израиль. «Для меня это страна, в которой я смог реализовать себя и выйти на хороший уровень. Я вне политики. Хоть я не пою гимн, я очень хорошо отношусь к евреям. Так же я отлично отношусь к арабам», – говорит он.
• В 2013-м, когда Дабур выступал за «Маккаби», болельщики «Хапоэля» из Беэр-Шевы посвятили Дабуру баннер: «Ты – ненастоящий гражданин, ты не можешь жить здесь и играть за сборную». Федерация футбола оштрафовала «Хапоэль» на 10 тысяч евро.
• В 2016-м за Дабуром следили ЦСКА и «Локомотив». Дело даже дошло до того, что представители ЦСКА (например, Роман Бабаев) открыто обсуждали переход Дабура. Не сложилось: стороны не смогли договориться о цене.
• Кстати, Салах помешал переходу Дабура в «Ливерпуль». Салах в 2018-м пригрозил, что уйдет из клуба, если «Ливерпуль» возьмет израильтянина арабского происхождения.
• В Израиле любят составлять рейтинг жителей арабского происхождения. Дабур постоянно входит в такие подборки. Вместе с ним в эти рейтинги часто попадают актеры, журналисты, модели и бизнесмены.