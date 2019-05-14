Финал Западной конференции НБА не покажут в Турции. Из-за игрока, критикующего Эрдогана
Энес Кантер – один из самых заметных турецких игроков НБА. Его команда, «Портленд», уже завтра сыграет в финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт». Но в Турции ее не покажут.
Дело в политике. Кантер – давний противник президента Турции, Реджепа Эрдогана. В своем твиттере он постоянно критикует власть, и даже новость об отсутствии трансляции в Турции он прокомментировал хештегом #ДиктаторЭрдоган.
История с трансляцией – далеко не первая, связанная с Кантером и политикой. Самый громкий скандал случился, когда центровой «Портленд» обратил внимание на официальный твиттер НБА на турецком языке.
- 1 мая. Кантер заметил, что в турецкой версии твиттера НБА не упоминается его имя. Даже если оно было в аналогичном посте на английском языке.
- 2 мая. НБА расторгла контракт с компанией, которая вела твиттер на турецком языке. Выяснилось, что эта компания базировалась в самой Турции.
- 4 мая. В турецком твиттере появился первый пост про Энеса Кантера.
Несмотря ни на что, Кантер уверен, что он сделал правильный выбор. Один из болельщиков отправил ему в твиттере шутку: «Возвращайся в Турцию! Хотя погоди, тебя же не пустят». Кантер ответил серьезно:
«Я бы хотел вернуться в Турцию и увидеть свою семью. Но я решил поддерживать демократию, свободу и права человека. Цените то, что у вас это есть».