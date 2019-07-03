Кубок Африки
Мохамед Салах
Египет
Сенегал
Зимбабве
Уганда
Кения
Нигерия
ДР Конго
Мадагаскар
Танзания
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Совсем не слежу за Кубком Африки. Расскажите быстро, что надо знать перед плей-офф
03 июля 2019, 16:50
Завершился групповой этап Кубка Африки. Вот все пары 1/8 финала:
Марокко – Бенин
Уганда – Сенегал
Нигерия – Камерун
Египет – ЮАР
Мадагаскар – ДР Конго
Алжир – Гвинея
Мали – Кот-д’Ивуар
Гана – Тунис
Полная сетка турнира:
Что было на групповом этапе?
- Денежные скандалы. Сборная Зимбабве могла не выйти на матч-открытия из-за долгов. Игроки отказывались тренироваться и сидели в собственных номерах. Подобные вопросы были и в сборной Камеруна – там откладывали вылет на турнир из-за разногласий по премиальным. Потом проблемы решили, но осадок остался.
- Странное выступление Мане, который поставил Кубок Африки выше победы с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов: «Победа в Кубке Африки со сборной, никогда в нем не побеждавшей, – это невероятная вещь. Готов поменять успех в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки. Сенегал здесь никогда не побеждал».
- Чудо от сборной Мадагаскара. Команда впервые попала на Кубок Африки, а уже совершила большую сенсацию. Мадагаскар не проиграл ни одного матча, набрал семь очков и вышел в плей-офф с первого места в группе. Даже звездная Нигерия с Мусой, Игало и Калу проиграла Мадагаскару со счетом 0:2.
- Бесполезный матч с крутым сюжетом. Кения и Танзания (3:2) вместе забили пять мячей, а проигравшая команда дважды вела в счете. Яркая встреча не дала командам ничего хорошего: они обе пролетели мимо плей-офф. Особенно обидно за кенийцев, которые оказались пятыми в рейтинге команд на третьих местах. В плей-офф пускали четыре.
- Доминирование Египта и его вратаря. Египтяне без потерь прошли все три матча группы, а 30-летний кипер Эль-Шенави не пропустил ни одного мяча. Всего в створ ворот Эль-Шенави били 11 раз – со всеми ударами он справился. Салах запомнился тем, что спас партнера по сборной от исключения из состава из-за скандала с домогательствами.
- Бездарная игра сборной ДР Конго. Проиграть две игры с разницей в два мяча, но все равно выйти в плей-офф? Легко. Сборная ДР Конго уступила Египту и Уганде, а потом выиграла матч жизни против Зимбабве (4:0). Седрик Бакамбу забил дважды и сразу попал в запас символической сборной группового этапа.
- Историческое преображение Уганды. Сборная Уганды не побеждала в финальной стадии Кубка Африки с 1978 года. С того момента прошел уже 41 год, но и Уганда играла на Кубке Африки только один раз (одно поражение, две ничьи). Новый турнир – новая история. Есть первая победа на турнире с того времени, которая привела к выходу в плей-офф.
Еще там привычно классные болельщики:
Красивые голы:
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