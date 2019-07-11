  1. Главная
  2. Футбол
  3. Сборные
  4. Мадагаскар

Мадагаскар

Подписаться
Сайт
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Группа B
И
В
Н
П
Мячи
Очки
1
Мадагаскар
3
2
1
0
5:2
7
2
Нигерия
3
2
0
1
2:2
6
3
Гвинея
3
1
1
1
4:3
4
4
Burundi
3
0
0
3
0:4
0
Подробнее
Результаты
11.07.2019 11 июля 2019 чт 22:00
Мадагаскар
0 : 3
Тунис
11.07.2019 11 июля 2019 чт 22:00
1/4 финала
Мадагаскар
0
Тунис
3
Кубок африканских наций Плей-офф, 1/4 финала
07.07.2019 07 июля 2019 вс 19:00
Мадагаскар
2(4) : 2(2)
ДР Конго
07.07.2019 07 июля 2019 вс 19:00
1/8 финала
Мадагаскар
2
ДР Конго
2
Кубок африканских наций Плей-офф, 1/8 финала
30.06.2019 30 июня 2019 вс 19:00
Мадагаскар
2 : 0
Нигерия
30.06.2019 30 июня 2019 вс 19:00
3 тур
Мадагаскар
2
Нигерия
0
Кубок африканских наций Групповой этап, 3 тур
27.06.2019 27 июня 2019 чт 17:30
Мадагаскар
1 : 0
Burundi
27.06.2019 27 июня 2019 чт 17:30
2 тур
Мадагаскар
1
Burundi
0
Кубок африканских наций Групповой этап, 2 тур
22.06.2019 22 июня 2019 сб 23:00
Гвинея
2 : 2
Мадагаскар
22.06.2019 22 июня 2019 сб 23:00
1 тур
Гвинея
2
Мадагаскар
2
Кубок африканских наций Групповой этап, 1 тур
Подробнее