Burundi

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Группа B И В Н П Мячи Очки
2
Нигерия
3 2 0 1 2:2 6
3
Гвинея
3 1 1 1 4:3 4
4
Burundi
3 0 0 3 0:4 0
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Результаты
30.06.2019 30 июня 2019 вс 19:00
Burundi
0 : 2
Гвинея
30.06.2019 30 июня 2019 вс 19:00
3 тур
Burundi
0
Гвинея
2
Кубок африканских наций Групповой этап, 3 тур
27.06.2019 27 июня 2019 чт 17:30
Мадагаскар
1 : 0
Burundi
27.06.2019 27 июня 2019 чт 17:30
2 тур
Мадагаскар
1
Burundi
0
Кубок африканских наций Групповой этап, 2 тур
22.06.2019 22 июня 2019 сб 20:00
Нигерия
1 : 0
Burundi
22.06.2019 22 июня 2019 сб 20:00
1 тур
Нигерия
1
Burundi
0
Кубок африканских наций Групповой этап, 1 тур
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