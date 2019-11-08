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Роберто Фирмино
№9
Нападающий
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 сент. 1991 (28) лет
Рост
181
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта
#Эрнст Таннер
04 мая, 09:33
Алиссон в бассейне своего дома покрестил жену Фреда. До этого – Роберто Фирмино
#Алиссон
07 февраля, 11:58
Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча
#Роберто Фирмино
08 ноября 2019, 14:56
Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея
#Кубок Америки
03 июля 2019, 05:19
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15