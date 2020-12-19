Такуми Минамино
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Ливерпуль
Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад
вчера, 15:44
Такуми Минамино открыл счет в матче «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас». Это его первое результативное действие в АПЛ.
В прошлом сезоне Минамино провел за «Ливерпуль» 10 матчей в АПЛ. В среднем он выходил на 25 минут.
В сезоне-2020/21 Минамино сыграл в АПЛ восемь матчей. Только в двух из них он появился в стартовом составе.
Минамино перешел в «Ливерпуль» 1 января 2020 года. «Зальцбург» получил за него 8,5 миллиона евро.
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