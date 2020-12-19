Такуми Минамино
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#Такуми Минамино #Ливерпуль #Футбол #АПЛ

Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад

вчера, 15:44

Такуми Минамино открыл счет в матче «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас». Это его первое результативное действие в АПЛ.

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:7
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Минамино 3
Мане 35
Фирмино 44
Хендерсон 52
Фирмино 68
Салах 81
Салах 84

В прошлом сезоне Минамино провел за «Ливерпуль» 10 матчей в АПЛ. В среднем он выходил на 25 минут.

В сезоне-2020/21 Минамино сыграл в АПЛ восемь матчей. Только в двух из них он появился в стартовом составе.

Минамино перешел в «Ливерпуль» 1 января 2020 года. «Зальцбург» получил за него 8,5 миллиона евро.

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