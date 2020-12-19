Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад

В прошлом сезоне Минамино провел за «Ливерпуль» 10 матчей в АПЛ. В среднем он выходил на 25 минут.

В сезоне-2020/21 Минамино сыграл в АПЛ восемь матчей. Только в двух из них он появился в стартовом составе.

Минамино перешел в «Ливерпуль» 1 января 2020 года. «Зальцбург» получил за него 8,5 миллиона евро.