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Диего Марадона
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Диего Марадона
Годы жизни
1960-2020
Достижения
Чемпион мира 1986 г.
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Лента
Материалы
Новости
Игрок «Наполи» забил гол рукой. Его зовут Диего 😏 (да, это 2021 год)
#Диего Марадона
Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку
#Спартак
В деле о смерти Марадоны уже пять подозреваемых. Врач и психиатр подделывали справки, медсестра – соврала о проверке здоровья
#Диего Марадона
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
#Диего Марадона
Месси отпраздновал гол в майке Марадоны из «Ньюэллс Олд Бойз» – важного клуба для обоих 🥺
#Лионель Месси
Похороны Марадоны испортили беспорядки и стычка с полицией. И сотрудник похоронного бюро, который сфотографировался с телом
#Диего Марадона
Жизнь Марадоны − в большой фотогалерее
#Диего Марадона
Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил
#Диего Марадона
«Он был моим противником, а стал – другом». Анчелотти плачет о Марадоне на минуте молчания
#Карло Анчелотти
«Я вырос на рассказах о ваших подвигах». Инсинье вспомнил Марадону вместе со всем Неаполем
#Диего Марадона
Марадона признал сына от любовницы из Неаполя, когда тому уже было 30. Драма про алименты, слезы, футбол и внука
#Диего Синагра
Лучший фильм о Марадоне − документалка Кустурицы. Самый откровенный разговор про любовь, наркотики и революцию
#кино
Больничная карта Марадоны. Лишний вес, операции на желудке и мозге, наркозависимость, сердце
#Диего Марадона
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
1
#Диего Марадона
1
«Отец любил вас больше, чем меня». Ди Марцио заплакал в прямом эфире и рассказал истории о Марадоне
#Диего Марадона
«Он найдет утешение в руках бога». Мир прощается с Марадоной
#Диего Марадона
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
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#Диего Марадона
1
Марадона перенес операцию на мозге. У больницы пела толпа фанатов
#Диего Марадона
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
#Бенджамин Агуэро
Отец немца Демме из Неаполя и назвал сына в честь Марадоны. Угадай, куда он перешел?
#Диего Демме
Найди лишнего футболиста. Очень-очень сложный тест «Гола»
4
#Футбол
4
Марадона – гастролер со стажем. За десять лет поработал на четырех континентах
#Диего Марадона