«Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде». Пеле написал обращение к Марадоне

Пост в инстаграме Пеле, который он посвятил Диего Марадоне:

«Сегодня семь дней с того момента, как ты ушел. Многие любили сравнивать нас. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебник, в ногах которого всегда был мяч. Настоящая легенда.

Но для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем. Сегодня я осознаю, что мир был бы намного лучше, если бы люди могли меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Я хочу сказать, что ты несравненный.

Ты был честен на своем пути. В своем уникальном стиле ты научил нас, что мы должны любить и говорить «я люблю тебя» гораздо чаще. Твой скорый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я просто напишу: «Я люблю тебя, Диего».

Мой большой друг, большое спасибо за нашу дружбу. Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я на поле с триумфом подниму кулак в воздух, не отмечая гол. Все потому, что я наконец смогу снова обнять тебя».