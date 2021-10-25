Диего Марадона
Барселона
Бока Хуниорс
«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне. Игра пройдет в Саудовской Аравии
43 минуты назад
Матч состоится 14 декабря Эр-Рияде на стадионе «Мрсул», который вмещает 25 тысяч зрителей. Детали и формат игры не сообщаются
- Диего Марадона выступал за «Бока Хуниорс» и «Барселону»: выигрывал чемпионат Аргентины и побеждал на Кубке Испании.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.
«Барселона» и «Бока Хуниорс» 10 раз играли друг с другом. Последний – в 2018 году на Кубке Гампера, тогда «Барселона» победила со счетом 3:0.
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