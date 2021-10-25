«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне. Игра пройдет в Саудовской Аравии

Матч состоится 14 декабря Эр-Рияде на стадионе «Мрсул», который вмещает 25 тысяч зрителей. Детали и формат игры не сообщаются

Диего Марадона выступал за «Бока Хуниорс» и «Барселону»: выигрывал чемпионат Аргентины и побеждал на Кубке Испании.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.

«Барселона» и «Бока Хуниорс» 10 раз играли друг с другом. Последний – в 2018 году на Кубке Гампера, тогда «Барселона» победила со счетом 3:0.