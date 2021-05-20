Семерым врачам предъявлены обвинения в смерти Марадоны. Прокуратора посчитала, что они не оказали ему нужную помощь

Генеральная прокуратура аргентинского Сан-Исидро расследует смерть Диего Марадоны. Она предполагает, что семь врачей знали о его скорой смерти, но не предотвратили ее.

Из-за этого врачам предъявили обвинения в убийстве. В число обвиняемых входят нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас. Если их признают виновными, то им грозит от восьми до 25 лет лишения свободы.

Пока вся информация основана на инсайдах – официальных подтверждений не было. Но сообщения источников опубликованы сразу несколькими авторитетными СМИ: агентствами AFP и EFE, а также телеканалом ESPN.

Обвинение основано на выводах комиссии экспертов. Ее тезисы:

Медики знали, что Марадона употреблял алкоголь и психиатрические препараты в последние месяцы жизни, но проигнорировали это.

Незадолго до смерти Марадона перенес операцию на головном мозге, но не получил надлежащей медпомощи после нее. Перед смертью его «оставили на произвол судьбы».

Следствие начнется 31 мая. Пока семерым врачам запретили выезд из Аргентины.

Дело открыто в ноябре 2020 года после жалобы двух дочерей Марадоны на нейрохирурга Леопольдо Луке. Они посчитали, что врач виновен в ухудшении состояния Марадоны. Луке отверг обвинения.