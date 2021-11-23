Диего Марадона

Годы жизни
1960-2020
Достижения
Чемпион мира 1986 г.
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Футбол
Марадона был похоронен без сердца из-за опасений кражи. Оно весило на 200 граммов больше нормы
#Диего Марадона
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Футбол
«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне. Игра пройдет в Саудовской Аравии
#Диего Марадона
Футбол
Семерым врачам предъявлены обвинения в смерти Марадоны. Прокуратора посчитала, что они не оказали ему нужную помощь
#Диего Марадона
Футбол
«Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде». Пеле написал обращение к Марадоне
#Диего Марадона
Футбол
Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны
#Лионель Месси
Футбол
Прокуратура разбирает смерть Марадоны. Возможно, он умер из-за врачебной халатности
#Диего Марадона
Футбол
Марадона похоронен недалеко от Буэнос-Айреса
#Диего Марадона
Футбол
Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
#Диего Марадона
Футбол
Сын Диего Марадоны лежит в реанимации с коронавирусом. Там он узнал о смерти отца
#Диего Марадона
Футбол
В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны
#Диего Марадона
Футбол
Диего Марадона умер от сердечного приступа
#Диего Марадона
Футбол
Демме – второй футболист с именем Диего, забивавший за «Наполи» в Серии А
#Диего Демме