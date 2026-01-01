Сергей Харитонов

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MMA
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Харитонов получил дисквалификацию от Bellator на три месяца
#Сергей Харитонов
MMA
«Таких людей надо выгонять из залов». Харитонов опубликовал видео драки с Яндиевым
#Сергей Харитонов
MMA
Харитонов написал заявление в полицию после драки с Яндиевым. Он проведет в больнице около десяти дней
#Сергей Харитонов
MMA
Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках»
#Адам Яндиев
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Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
#Хабиб Нурмагомедов
Конфликт Харитонова и Яндиева: драка, ругань, угрозы. И внезапное примирение с разговорами о молодежи
#Сергей Харитонов
Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории
#Сергей Харитонов
Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона
#Сергей Харитонов
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