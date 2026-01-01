Адам Яндиев

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MMA
«Таких людей надо выгонять из залов». Харитонов опубликовал видео драки с Яндиевым
#Сергей Харитонов
MMA
Харитонов написал заявление в полицию после драки с Яндиевым. Он проведет в больнице около десяти дней
#Сергей Харитонов
MMA
Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках»
#Адам Яндиев
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Конфликт Харитонова и Яндиева: драка, ругань, угрозы. И внезапное примирение с разговорами о молодежи
#Сергей Харитонов
Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории
#Сергей Харитонов
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