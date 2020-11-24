Конфликт Харитонова и Яндиева: драка, ругань, угрозы. И внезапное примирение с разговорами о молодежи
Истории конфликта между бойцами ММА – десять дней. Как все продвигалось:
• Вечером 13 ноября Адам Яндиев ударил бизнесмена Руслана Абдо, а позже напал на Сергея Харитонова. Яндиев попал в полицию, Харитонов – в больницу.
• На следующий день Харитонов написал заявление в полицию и рассказал, что Яндиев задолжал ему миллион рублей. Яндиев отказался от дачи показаний.
• Друг Яндиева Дмитрий Носов заявил, что тот тоже помогал Харитонову в жизни – давал ездить на машинах, покупал билеты, оплачивал штрафы. Яндиев же снял видео, в котором доказывал, что бил Харитонова не кастетом. И сказал, что просил Харитонова извиниться за поливание грязью, а услышал в ответ мат.
• Яндиев попал в ИВС-1 на Петровке в двухместную камеру.
• 17 ноября Яндиев был выпущен из изолятора. Позже он обратился к Харитонову: «Тебе надо одуматься. Полечить свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти». Ответ Харитонова: «Никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее».
• Вариант с помириться Харитонов отверг: «Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня этот вопрос закрыт».
• Позже телеграм-канал Baza сообщил, что Харитонов написал и второе заявление в полицию, обвинив Яндиева в мошенничестве.
23 ноября Яндиев и Абдо закрыли вопрос – извинились друг перед другом.
На следующий день история между Яндиевым и Харитоновым тоже закончилась. Сняли видео примирения и показали его.
Яндиев сказал: «Я хочу извиниться перед тобой, ты – мужчина. Много чего наговорили на эмоциях. На нас смотрит молодежь, и вся эта ситуация должна перейти в хорошее русло. У меня к тебе никакой агрессии, ты меня прости за то, что я не сдержался и пустил свои руки».
Ответ Харитонова: «Принимаю извинения. Качества сильных – признавать свои ошибки. Не хочу, чтобы молодежь на нашем примере так делала. Хочу, чтобы нашей страной гордились, и мы должны быть примером. Мы можем сказать что-то на эмоциях, оскорбить и повести себя неправильно. У нас претензий друг к другу нет, мы все решили. Мы созвонились и решили встретиться».
А еще Харитонов сказал, почему не хочет видеть Яндиева в тюрьме: «Я отец шестерых детей, Адам – отец троих детей. Я не хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Каждый может ошибиться, я тоже не святой».
Теперь конфликт закрыт.