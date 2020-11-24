Конфликт Харитонова и Яндиева: драка, ругань, угрозы. И внезапное примирение с разговорами о молодежи

Истории конфликта между бойцами ММА – десять дней. Как все продвигалось:

• Вечером 13 ноября Адам Яндиев ударил бизнесмена Руслана Абдо, а позже напал на Сергея Харитонова. Яндиев попал в полицию, Харитонов – в больницу.

• На следующий день Харитонов написал заявление в полицию и рассказал, что Яндиев задолжал ему миллион рублей. Яндиев отказался от дачи показаний.

• Друг Яндиева Дмитрий Носов заявил, что тот тоже помогал Харитонову в жизни – давал ездить на машинах, покупал билеты, оплачивал штрафы. Яндиев же снял видео, в котором доказывал, что бил Харитонова не кастетом. И сказал, что просил Харитонова извиниться за поливание грязью, а услышал в ответ мат.

• Яндиев попал в ИВС-1 на Петровке в двухместную камеру.

• 17 ноября Яндиев был выпущен из изолятора. Позже он обратился к Харитонову: «Тебе надо одуматься. Полечить свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти». Ответ Харитонова: «Никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее».

• Вариант с помириться Харитонов отверг: « Никакого примирения . С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня этот вопрос закрыт».

• Позже телеграм-канал Baza сообщил, что Харитонов написал и второе заявление в полицию, обвинив Яндиева в мошенничестве.

23 ноября Яндиев и Абдо закрыли вопрос – извинились друг перед другом.