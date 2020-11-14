Адам Яндиев
UFC
MMA
Сергей Харитонов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Адам Яндиев #MMA #UFC #Сергей Харитонов

Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках»

2 часа назад

Все произошло 13 ноября на турнире в Москве. Первым о драке рассказал телеграм-канал 112.

Baza и Mash прояснили: Сергей Харитонов и Адам Яндиев – основные участники драки. Там же есть видео потасовки. Зачинщик – Яндиев.

«Матч ТВ» пишет, что Харитонов получил рассечение и поехал в больницу. Во время драки они обсуждали финансы.

Перед этим Яндиев подрался с бизнесменом Русланом Абдо – тоже в «Лужниках». Абдо рассказал «Матч ТВ», что у него сломан нос и сотрясение.

Раньше Яндиев и Харитонов дружили:

Адам Яндиев – бывший боец UFC. 15 сентября 2018 года он проиграл Джордану Джонсону на UFC Fight Night 136.

Сергей Харитонов провел за карьеру в MMA 38 боев. Результат: 31 победа и семь поражений. 7 ноября 2020-го он победил Оли Томпсона на турнире MFP Parus Fight Championship.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Адам Яндиев
#MMA
#UFC
#Сергей Харитонов