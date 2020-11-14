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Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках»
2 часа назад
Все произошло 13 ноября на турнире в Москве. Первым о драке рассказал телеграм-канал 112.
Baza и Mash прояснили: Сергей Харитонов и Адам Яндиев – основные участники драки. Там же есть видео потасовки. Зачинщик – Яндиев.
«Матч ТВ» пишет, что Харитонов получил рассечение и поехал в больницу. Во время драки они обсуждали финансы.
Перед этим Яндиев подрался с бизнесменом Русланом Абдо – тоже в «Лужниках». Абдо рассказал «Матч ТВ», что у него сломан нос и сотрясение.
Раньше Яндиев и Харитонов дружили:
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