Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона
Сергей Харитонов – русский боец ММА. В этой теме он двадцать лет – за это время подрался в 37 боях, 32 из которых завершились его победами. Последний бой Харитонова по правилам ММА состоялся 23 февраля: он победил Фернандо Родригеса и взял титул чемпиона WTKF в супертяжелом весе.
На тот момент Сергею Харитонову было 39 лет.
Сейчас Харитонов на время перешел в бокс. Свой первый официальный бой в карьере (в 40!) он провел против бывшего претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дэнни Уильямса. И победил.
Зачем Харитонов ушел в бокс в таком возрасте
Харитонов – это бой в ММА против Алистара Оверима, Александра Емельяненко, Джеффа Монсона, Джоша Барнетта и других бойцов. Харитонов и раньше (еще 20 лет назад) занимался боксом. Он даже участвовал в любительском чемпионате Азии-2004 (пытался от сборной Таджикистана пробиться на Олимпиаду 2006 года), где дошел до финала и проиграл Рустаму Саидову. Потом сосредоточился на ММА.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Харитонов рассказал о бое с Дэнни Уильямсом. Полный материал – тут. Тезисно:
- В период, когда турниры по ММА не проводятся, он согласился на боксерский поединок.
- Для него этот бой – вызов перед собой. «С делаю все для того, чтобы показать классный и зрелищный поединок».
- Харитонова не смущал ни возраст Уильямса (ему 47 лет), ни его репутация в последнее время. Он называл его достойным соперником, особенно для дебютного боя.
- По поводу формата (шесть раундов по три минуты) тоже спорить не стал. Это условия по бою для дебютанта.
Дэнни Уильмс – бывший чемпион GBF в супертяжелом весе. В свое время он дрался с Майком Тайсоном (в 2004-м – и победил), Виталием Кличко и Дереком Чисорой. Последний бой до Харитонова у него был в ноябре-2019. Последний титульный бой – в апреле 2018-го.
О себе Уильямс говорил так: «Я уже в возрасте, но могу удивить. Конечно, я не покажу уровень, который был с Майком Тайсоном. Это наивысшая точка в моей карьере. Все остальное – так, ерунда для развлечений».
До боя с Уильямсом Харитонов спарринговал с Поветкиным (они дружат, а Поветкин публично пожелал ему удачи перед поединком с Уильямсом). Потом говорил: «Пропускал от Сани плюхи, искры из глаз летели. Непросто выдержать удары Александра Поветкина».
Харитонов уложил Уильямса за полтора раунда – хотя тот почти не сопротивлялся
Поединок закончился во втором раунде – Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом.
Бой получился не особо зрелищным. Харитонов медленно перемещался по рингу и не особо часто атаковал. Уильямс же большую часть боя защищался и почти не бил. Даже после последних ударов Уильямс встал, отошел на другой конец ринга и показал судье, что больше не хочет драться.
Зрители не оценили бой, они кричали: «Мы хотим домой». Даже во время финальных атак Харитонова из зала слышались недовольные выкрики.
После этого Харитонов дал интервью для Sports.ru. Главные моменты:
1. «Я не говорю, что выиграл у суперчемпиона какого-то. Я выиграл у боксера, который завершает карьеру. Первый поединок – с кем я должен был драться?»
2. «Есть амбиции стать чемпионом Bellator. А бокс – это в том числе для души. Все равно я бью в основном руками».
Что будет дальше с Харитоновым: бокс, ММА или все сразу?
В том же интервью для Sports.ru он сказал: «Я не перехожу в новый вид спорта. Буду совмещать. Мне это нравится, я кайфую. Сейчас в том возрасте, когда реализую новые цели».
Дальше его логично спросили про бой с Александром Емельяненко. На что он ответил:
«Бесплатно я не буду с ним драться. Просто после боя с Магой Исмаиловым этого никто не хочет делать. Никто не позвонил. Мне очень многие звонили: сейчас вот он выиграет у Маги – и организуем».
Объясняем, почему именно сделан акцент на бое с Емельяненко. У Харитонова с ним конфликт еще с 2006 года, когда оба подрались в Pride. Тот бой Харитонов проиграл, а потом сказал:
«Я был после травмы. В феврале я бился с Алистером Оверимом. У меня был вывих с разрывом суставной сумки. Я вышел потому, что мне нужны были деньги. Менеджер настоял на том, чтобы я вышел на бой».
Дальше – взаимные оскорбления и претензии. Емельяненко называл Харитонова мешком, выходящим получать по морде; проституткой; гондоном и многими другими словами. Емельяненко говорил, что Харитонов жил у него дома, а потом предал как его, так и его брата Федора.
Харитонов отвечал: например, назвал Емельяненко человеком, который опасен для общества, и попросил Рамзана Кадырова повлиять на него.
Не так давно Харитонов сказал, что не против боя с Александром Емельяненко: «Он может говорить все что угодно. Я всегда готов, всегда рад выйти на этот бой. Для меня это уже целая история с этим пассажиром. Надо уже закончить эту историю».
Пока никакой информации по бою Харитонова с Емельяненко нет. Промоутер Владимир Хрюнов сказал, что следующим соперником Харитонова будет завершивший карьеру в 2018-м боксер Дэвид Хэй.