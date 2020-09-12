Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона

Сергей Харитонов – русский боец ММА. В этой теме он двадцать лет – за это время подрался в 37 боях, 32 из которых завершились его победами. Последний бой Харитонова по правилам ММА состоялся 23 февраля: он победил Фернандо Родригеса и взял титул чемпиона WTKF в супертяжелом весе.

На тот момент Сергею Харитонову было 39 лет.

Сейчас Харитонов на время перешел в бокс. Свой первый официальный бой в карьере (в 40!) он провел против бывшего претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дэнни Уильямса. И победил.