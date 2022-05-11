На «Авито» появилось объявление о продаже фильма «Емельяненко» – документальной картины об Александре Емельяненко, которую сняла Валерия Германика. Режиссер написала об этом в своем телеграм-канале.

Фильм якобы запрещен из-за главного героя – поэтому его нигде не показали

Фильм снят в 2020 году, но до сих пор не выходил ни кинотеатрах, ни в онлайне. Германика утверждает, что на него существует «запрет» – якобы платформы отказываются от него из-за скандального главного героя. Каким площадкам предлагали картину, режиссер не уточнила.