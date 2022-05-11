«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
На «Авито» появилось объявление о продаже фильма «Емельяненко» – документальной картины об Александре Емельяненко, которую сняла Валерия Германика. Режиссер написала об этом в своем телеграм-канале.
Фильм якобы запрещен из-за главного героя – поэтому его нигде не показали
Фильм снят в 2020 году, но до сих пор не выходил ни кинотеатрах, ни в онлайне. Германика утверждает, что на него существует «запрет» – якобы платформы отказываются от него из-за скандального главного героя. Каким площадкам предлагали картину, режиссер не уточнила.
О картине известно крайне мало. Емельяненко говорил, что режиссер сама связалась с ним и договорилась о съемках. «Она со мной ездила на сборы, на тренировки и постоянно снимала какую-то информацию. Обычную бытовую жизнь», – говорил он.
Германика считает картину лучшей из снятых ей. Какой период охватили съемки и какие события они затрагивают, неизвестно. В анонсе она написала, что в фильме есть «сцены насилия и спорные моменты, как и вся наша жизнь».
Фильм продают в частную коллекцию за 50 миллионов рублей
Автором объявления на «Авито» указана компания LeosFilm, которую возглавляет Гай Германика. Фильм длится 92 минуты, в нем создан «самый скандальный и интимный кинопортрет» Емельяненко.
«Друг Рамзан Кадыров, тренер, который не собирается делать поблажек, белая лошадь, беспокойная мама, безответные звонки к дочери, случайные женщины, преданные фанаты, которые хотят сделать селфи со своим кумиром, – временно отвлекают его от бутылки», – говорится в аннотации фильма.
«Емельяненко» продают в частную коллекцию как NFT. Редактор «Гола» попробовал связаться с автором объявления, но по указанному номеру ему не ответили.
Драки, изнасилование, тюремный срок – чем известен Емельяненко вне спорта
Емельяненко 40 лет, он выступал в смешанных единоборствах и боксе. Имеет титулы чемпиона мира и Европы по боевому самбо, становился чемпионом мира по версии Pride и других MMA-промоушенов.
В 2010-х неоднократно попадал в скандалы – в основном в пьяные дебоши. Самым резонансным скандалом стало изнасилование домработницы, за которое Емельяненко получил тюремный срок. Он провел колонии полтора года и в 2016-м вышел по условно-досрочному освобождению. Всего за карьеру Емельяненко провел 38 боев, из которых победил в 28, один бой был ничейным.
Германика начинала карьеру режиссера с документальных фильмов. Один из наиболее известных ее проектов – «Девочки» (2005). Он попал в программу «Кинотавра», где взял приз за лучшую короткометражку. Наиболее известные ее художественные проекты – «Все умрут, а я останусь» (2008) и «Школа» (2010). Последний вышедший проект – сериал «Обоюдное согласие» (2022).