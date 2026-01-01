Валерий Гай Германика

Дата рождения
1 марта 1984 г.
Инфо
Российский кинорежиссер
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«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
#Александр Емельяненко
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