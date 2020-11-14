Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории
Ответы на главные вопросы по ситуации
Что произошло? Вечером 13 ноября Адам Яндиев избил бизнесмена Руслана Абдо. Позже он напал на Сергея Харитонова. Для обоих все закончилось по-разному: Яндиева забрали в полицию, Харитонов попал в больницу. У Абдо и Харитонова диагностировано сотрясение и другие травмы. Харитонов уже написал на Яндиева заявление в полицию. Тот пока не давал показания.
Почему это произошло? «Матч ТВ» пишет, что Яндиев задолжал Харитонову 2 миллиона рублей. Абдо рассказал, что не знает причины драки. Он сказал, что Яндиев стал агрессивным, когда узнал о его дружбе с Харитоновым. Во время драки Яндиев несколько раз крикнул вопросительную фразу: «Кому я что-то должен?»
Кто такой Сергей Харитонов? Боец MMA, который провел уже 38 боев в профессиональной карьере. Харитонову 40 лет. Его пока последний бой был 7 ноября 2020 года. Тогда Харитонов нокаутировал Оли Томпсона. Еще Харитонов попробовал себя в боксе – и сразу выиграл бой. Об этом мы подробно рассказывали в этом материале.
Кто такой Адам Яндиев? Еще один боец MMA, который даже засветился в UFC. Именно там он и провел пока последний бой в профессиональной карьере. В сентябре 2018 года Яндиев проиграл Джордану Джонсону. В 2019-м планировался еще один бой в UFC с участием Яндиева. Тогда он снялся из-за травмы колена. Больше новостей о боях с участием Яндиева не было.
Что между ними будет дальше? Сергей Харитонов точно останется в больнице. Его адвокат рассказал такое: «Для нас сейчас главное – это его здоровье. Его положили в больницу минимум на 10 дней. Минимум». Адам Яндиев поедет на допрос в полицию, а пока записывает видео с рекламой ставок для инстаграма. Страницу ведут администраторы Александр и Альбина.
В это сложно поверить, но Харитонов и Яндиев – бывшие друзья
Яндиев был одним из тех, кто реально поддерживал Харитонова после поражений. «Хочу посвятить этот пост одному из лучших бойцов смешанных единоборств, моему дорогому другу и брату Сергею Харитонову», – писал Яндиев.
В 2017 году Яндиев помогал Харитонову с подготовкой к боям. Потом радовался, когда Харитонов побеждал. «От всей души поздравляю тебя. Я рад, что был рядом и видел, как ты пахал перед боем. Красавец мой, вперед и только вперед!» – писал он в инстаграме.
В том же 2017-м Виталий Гогунский снимал клип на песню «Дальние дали». Там участвовали Сергей Харитонов, Адам Яндиев и другие бойцы. Гогунский объяснял: «Эта песня посвящена двум великим чувствам – любви к Родине и ощущению братства, товарищества».
Тренер клуба Vityaz Fight Руслан Кривуша занимался с Харитоновым. И так в то время говорил о Яндиеве: «Действительно, он заезжал. Отличный парень. Адам поработал немного с Сергеем, но он был не в качестве постоянного спарринг-партнера».
Раньше они вместе ездили на мероприятия. Харитонов был специальным гостем на открытии федерации «MMA Кыргызстан». Адам Яндиев как раз возглавлял эту федерацию – и сам звал Харитонова на открытие.