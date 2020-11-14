Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории

Ответы на главные вопросы по ситуации

Что произошло? Вечером 13 ноября Адам Яндиев избил бизнесмена Руслана Абдо. Позже он напал на Сергея Харитонова. Для обоих все закончилось по-разному: Яндиева забрали в полицию, Харитонов попал в больницу. У Абдо и Харитонова диагностировано сотрясение и другие травмы. Харитонов уже написал на Яндиева заявление в полицию. Тот пока не давал показания.

Почему это произошло? «Матч ТВ» пишет, что Яндиев задолжал Харитонову 2 миллиона рублей. Абдо рассказал, что не знает причины драки. Он сказал, что Яндиев стал агрессивным, когда узнал о его дружбе с Харитоновым. Во время драки Яндиев несколько раз крикнул вопросительную фразу: «Кому я что-то должен?»

Кто такой Сергей Харитонов? Боец MMA, который провел уже 38 боев в профессиональной карьере. Харитонову 40 лет. Его пока последний бой был 7 ноября 2020 года. Тогда Харитонов нокаутировал Оли Томпсона. Еще Харитонов попробовал себя в боксе – и сразу выиграл бой. Об этом мы подробно рассказывали в этом материале.