Харитонов написал заявление в полицию после драки с Яндиевым. Он проведет в больнице около десяти дней

Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках» вечером 13 ноября. Основные факты по этой истории мы рассказывали тут.

Именно Яндиев – зачинщик драки. Сергей Харитонов пострадал и попал в больницу. Он уже написал заявление в полицию. Травмы Харитонова: перелом носа, сотрясение, рассечение, проблемы с правым глазом.

«Для нас сейчас главное – это его здоровье. Его положили в больницу минимум на 10 дней. Минимум», – сказал адвокат бойца Александр Кравцов.

Адам Яндиев – бывший боец UFC. Он попал в полицию после драки, но отказался от дачи показаний. Сергей Харитонов – боец MMA, у которого 38 профессиональных боев в карьере.