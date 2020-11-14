Сергей Харитонов
MMA
Адам Яндиев
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#Сергей Харитонов #MMA #Адам Яндиев

Харитонов написал заявление в полицию после драки с Яндиевым. Он проведет в больнице около десяти дней

5 часов назад

Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках» вечером 13 ноября. Основные факты по этой истории мы рассказывали тут.

Именно Яндиев – зачинщик драки. Сергей Харитонов пострадал и попал в больницу. Он уже написал заявление в полицию. Травмы Харитонова: перелом носа, сотрясение, рассечение, проблемы с правым глазом.

«Для нас сейчас главное – это его здоровье. Его положили в больницу минимум на 10 дней. Минимум», – сказал адвокат бойца Александр Кравцов.

Адам Яндиев – бывший боец UFC. Он попал в полицию после драки, но отказался от дачи показаний. Сергей Харитонов – боец MMA, у которого 38 профессиональных боев в карьере.

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